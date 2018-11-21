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Afrin ve Bab'da çetelere operasyon

ÖSO tarafından, Afrin ve Bab'da halkın huzurunu bozan üç çete lideri ve üyeleri yakalandı.

AA | 21.11.2018 - 09:31..
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Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ve Bab'da suç ve çetecilik faaliyetine yönelik yürüttüğü operasyonlar sürüyor. Operasyonlar kapsamında, üç çete lideri ve çete üyelerini yakaladı.

ÖSO TESLİM ALDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Afrin ve Bab'da sivil halka rahatsızlık veren çetelerle mücadele faaliyetleri kapsamında düzenlenen operasyonda, Bab'da Şurta Vaki olarak bilinen Abdülrezzak El Vaki, Hırri olarak bilinen Halid Osman ile yanındaki unsurlar, Afrin'de Kermo el Daur isimli şahıs ve yanındaki unsurlar, direniş göstermeksizin ÖSO unsurlarına teslim oldu.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Çete üyelerinden biksi makineli tüfek, kalaşnikof tüfek, RPG-7 roketatar, 2 araç ve Bab'da 20 kalaşnikof tüfek, 2 RPG-7 roketatar, biksi makineli tüfek ile 2 aracın ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

Çetelere yönelik operasyonun sürdürüldüğü öğrenildi.

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