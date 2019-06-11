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Afrin'de 10 terörist öldürüldü

Bölgede Amerikan malı silahlarla askerimize saldırmaya kalkan teröristler misliyle karşılığını alıyor.

AA | 11.06.2019 - 13:12..
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Afrin'de 10 terörist öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK, son günlerde Suriye'de TSK kontrolünde bulunan Azez ve Afrin'e yönelik saldırılarını artırdı.

BÖLGEYE SIZMA ÇABASI

Bölgeye sızma çabasında olan teröristler ABD'nin yardım tırlarıyla gönderdiği roketatarları ve silahları kullanıyor.

Geçtiğimiz haftasonu yine Azez'e yönelik terör saldırısı düzenleyen teröristler 1 askerimizi şehit etti. Saldırıda 4 askerimiz de yaralandı.

Afrin'de 10 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, terör saldırısına misliyle karşılık verildiğini açıkladı. Bölgede terör unsurlarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklama şöyle: "Afrin’de PKK / YPG terör örgütünün 09 Haziran 2019’da Tel Rıfat’tan gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alındığı; bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiği ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanının yerde bırakılmadığı bildirilmişti.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgede, 09 Haziran 2019 günü, ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 10’unun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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