Afyonkarahisar Eber Gölü'nde çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda, sabaha karşı yangın çıktı.

Eber Gölü'nün Bolvadin ilçesi yakınlarındaki sazlık alanında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu yetkililere bildirmeye hazırlanırken yangın, gölün sulak alanına ulaştı.

KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ

Sazlık alanda ilerleyen alevler, suyla temas etmesi üzerine doğal bir engelle karşılaşarak kendiliğinden söndü.

TAHRİBAT YAŞANMADI

Yangının büyümeden sönmesi çevre sakinlerine derin bir nefes aldırırken, bölgede herhangi bir maddi hasar ya da geniş çaplı tahribat yaşanmadığı öğrenildi.