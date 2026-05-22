Afyonkarahisar’da atıl araziler kekikle canlanıyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde uzun süredir kullanılmayan tarım arazileri, hayata geçirilen kekik projesiyle yeniden üretime kazandırılıyor. İlçe genelinde başlatılan çalışma sayesinde hem kıraç toprakların değerlendirilmesi hem de bölge ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçenin farklı noktalarında kekik ekimi başlatıldı.

KIRAÇ ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILIYOR

Proje ile yıllardır ekilmeyen, verim alınamayan atıl tarım arazilerinin yeniden tarıma açılması hedefleniyor. Kekik üretimi sayesinde hem toprakların değerlendirilmesi hem de alternatif ürün çeşitliliğinin artırılması planlanıyor.

Yetkililer, özellikle kıraç arazilerde kekik üretiminin yüksek verim potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

“TOPRAKLAR YENİDEN YEŞERİYOR”

Proje kapsamında sahada incelemelerde bulunan Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, çalışmanın bölge için önemli bir ekonomik fırsat sunduğunu ifade etti.

Karakuyu, “Yıllardır kullanılmayan kıraç araziler bu projeyle yeniden değerlendiriliyor. Hem üreticilerimiz için alternatif bir gelir kaynağı oluşuyor hem de topraklarımız yeniden yeşeriyor.” dedi.

ÜRETİCİLERE YENİ GELİR KAPISI

Projeye katılan çiftçiler, daha önce verim alamadıkları arazilerde artık kekik yetiştirerek gelir elde etmeyi hedefliyor. İlçeye bağlı Yapağılı köyünde üretim yapan Ali Aydur, kıraç toprakların yeniden değerlendirildiğini belirterek projeden memnuniyetini dile getirdi.

Aydur, kullanılmayan arazilerin artık üretime kazandırıldığını ifade etti.

FİDELER ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR

Proje kapsamında üreticilere kekik fidelerinin ücretsiz olarak dağıtıldığı bildirildi. Bu sayede daha fazla çiftçinin üretime katılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

HEDEF: SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Yetkililer, kekik üretiminin hem düşük maliyetli hem de uzun vadeli bir tarımsal gelir modeli sunduğunu belirterek, projenin yaygınlaştırılmasıyla birlikte ilçede sürdürülebilir tarımın güçleneceğini ifade etti.