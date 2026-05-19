Afyonkarahisar'da bıçaklı saldırganı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan olayda, 18 yaşın altındaki 3 kız, sokak ortasında kavgaya tutuştu.

Bu sırada çevredeki 2 vatandaş, kızları ayırmak için müdahale etti.

'POLİS' UYARISINI DUYUNCA KAÇTILAR

Vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrılınca, kavgayı izleyen bir genç ise olayı ayıran vatandaşlara öfkelenerek belinde taşıdığı bıçağı çıkarıp vatandaşların üzerine yürüdü.

Vatandaşlardan yaşlı olan, üzerine bıçakla gelen genci sakinleştirmeye çalıştı.

Çevredekilerin "Polis geliyor" demesinin ardından kavga eden taraflar hızla bölgeden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ile birlikte bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler.

KİMLİĞİ BELİRLENEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı girişiminde bulunan şahsın kimliğinin 21 yaşındaki R.A. olduğunu tespit etti.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde olayda kullandığı bıçakla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

Şahsa ayrıca taşıdığı bıçaktan dolayı kabahatler kanunu gereği para cezası da kesildiği belirtildi.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.