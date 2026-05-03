Afyonkarahisar'da Çay Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Etkili olan son yağışlar, su kaynaklarına olumlu yansıdı.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde inşaatına 2014 yılında başlanıp 2017 yılında tamamlanan Çay Barajı, 105 metre yüksekliği ve 16 milyon metreküp su kapasitesiyle bölgedeki tarım arazilerinin sulanması ve içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla inşa edildi.

BARAJIN TAMAMEN DOLMASI TARIMSAL AÇIDAN KRİTİK

Bölgedeki kuvvetli yağışların ardından barajda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, "Çay Barajı'ndaki doluluk oranı bugünden itibaren yüzde 100'e ulaştı. Bu durum ilçe genelinde su kaynakları ve tarımsal üretim açısından olumlu bir gelişme.

''BU YIL KURAKLIK YAŞAMAYACAĞIZ''

İnşallah bu yıl kuraklık yaşamayacağız. Barajımızdan 3 yıl aradan sonra yeniden tarım arazilerine su verilebilecek. Son yağışlar barajın dolmasında büyük etki oldu." dedi.

Taşkın riskine karşı gerekli önlemlerin alınacağını ifade eden Kantartopu, "Taşkın söz konusu olursa su tahliyesine başlanacak. Tahliye edilen su, Çay Deresi kanalıyla Eber Gölü’ne akacak. Bu nedenle Eber Gölü’nün su seviyesi de önemli ölçüde yükselecek." diye konuştu.

2 BELDE 20 KÖYÜN İÇME SUYUNU KARŞILAMASI HEDEFLENDİ

Çay Barajı’nın, Çay ilçesinin yanı sıra Bolvadin ilçesi, 2 belde ve toplam 20 köyün içme suyu ile sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edildiği belirtildi. Barajın, 18 bin 550 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlaması hedeflenirken yetkililer, 2026 yılında ilk kez hedeflenen su kullanım kapasitesine ulaşılmasının beklendiğini açıkladı.