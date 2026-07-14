Afyonkarahisar’da cinayetin yaşandığı minibüs durağında seferlere ara verildi

Afyonkarahisar’da minibüs durağı başkanının ölümüyle sonuçlanan olayın ardından cinayetin meydana geldiği Uydukent Minibüs Durağı’nda, faaliyetlere ara verildi.

Durak yönetimi, yaşanan acı olay nedeniyle bir günlük sefer iptali kararı alırken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

DURAK BAŞKANININ VEFATI SONRASI SEFERLER DURDURULDU

Uydukent Minibüs Durağı Başkan Vekili Kazım Adıbelli tarafından yapılan açıklamada, Durak Başkanı Osman Bulaş’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle bugün minibüs seferlerinin gerçekleştirilmediği belirtildi.

Açıklamada, yaşanan olayın ardından durak çalışanları ve yönetiminin süreci sağduyuyla yürüttüğü ifade edildi.

SEFERLER YARINDAN İTİBAREN YENİDEN BAŞLAYACAK

Durak yönetimi, ulaşım hizmetlerinin yarın itibarıyla yeniden başlayacağını duyurdu.

Kazım Adıbelli, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli planlamaların yapıldığını belirterek Uydukent Minibüs Durağı’na bağlı araçların yeniden hizmet vereceğini açıkladı.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Adıbelli, olayın ardından kalıcı çözümler geliştirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirileceğini bildirdi.

16 Temmuz Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, benzer olayların önüne geçilmesi ve gerekli tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile de temasların sürdüğünü belirten Adıbelli, süreç boyunca sağduyulu hareket ettiklerini ifade ederek kamuoyuna gösterdiği anlayış için teşekkür etti.