Afyonkarahisar'da kavgayı ayırmaya çalışan yaşlı adama bıçaklı saldırı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Afyonkarahisar kent merkezindeki Yeşilyol Caddesi’nde, yaşları küçük olduğu tahmin edilen üç genç kızın sokak ortasında saç saça baş başa kavga ettiği görüldü.

Kavgayı gören iki vatandaş, s d tarafları ayırmak için müdahale etti.

MÜDAHALE EDENLERE BIÇAK ÇEKTİ

Vatandaşların araya girmesiyle genç kızlar sakinleştirilirken, olay yerinde bulunan ve kızlardan birinin sevgilisi olduğu değerlendirilen genç, müdahaleye tepki gösterdi.

Belindeki bıçağı çıkaran genç, kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşların üzerine yürüdü.

Özellikle yaşlı bir adamın saldırganı sakinleştirmeye çalıştığı görüntülerde, çevredeki vatandaşların “Polis geliyor” diye bağırmasının ardından tarafların hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekiplerin, kavgaya karışan şahıslar ile bıçaklı saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma yürütüyor.