Afyonkarahisar'da 'Kızıma küfrettin' diyerek 11 yaşındaki çocuğu darbetti
Susuz beldesinde 9 yaşındaki kızına küfrettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu öldüresiye darbeden şahıs tutuklanırken olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Afyonkarahisar'da dehşete düşüren görüntü...
Susuz beldesinde yaşayan A.A isimli şahsın kızına, 11 yaşındaki M.Y.A. tarafından küfredildiği iddia edildi.
SOKAK ORTASINDA DARBETTİ
A.A, kızına küfrettiği gerekçesiyle sokakta gördüğü M.Y.A.'yı yumruk darbeleriyle darbetmeye başladı.
Hırsını alamayan şahıs, çocuğu yakasından tutarak defalarca havaya kaldırıp yere fırlattı.
BİLİNCİNİ KAYBETTİ
Çocuk yumrukların etkisiyle bilincini yitirerek yere yığıldı.
Bu sırada çevreden geçenler ise öfkeli şahsı sakinleştirmeye çalıştı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan dayak olayı, görenleri dehşete düşürdü.
Olayın ardından M.Y.A.'nın ailesi, jandarmaya giderek A.A.'dan şikayetçi oldu.
ŞAHIS TUTUKLANDI
Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, A.A.'yı gözaltına aldı.
Şahıs, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.