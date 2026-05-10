Afyonkarahisar’da şarampole devrilen otomobilde 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe çıkışında, 44 yaşındaki M.G. yönetimindeki 03 AHJ 008 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki şarampole devrilirken, otomobilde bulunan yolcular çarpmanın etkisiyle yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada araçta bulunan M.G. (42), M.G. (7), F.G. (11), G.G. (33) ve Ahmet Göçmen (14) yaralandı.

14 YAŞINDAKİ AHMET KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 14 yaşındaki Ahmet Göçmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan ekipler, aracın neden kontrolden çıktığını belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.