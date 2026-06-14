Afyonkarahisar'da başıboş köpek kadının kolunu kopardı

Başıboş köpek problemi, vatandaşların ana gündemi olmaya devam ediyor.

Binlerce insanın hayatını etkileyen başıboş köpek problemi, artık görmezden gelinemeyecek bir boyuta ulaştı.

Binlerce vatandaş çözüm beklerken yeni bir başıboş köpek saldırısı yaşandı.

BAŞIBOŞ KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, kızıyla birlikte Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

Korkuya kapılan kız çocuğu koşarak işletmeye girmeyi başarırken, talihsiz kadın ise tam anlamıyla dehşeti yaşadı.

KÖPEK KADINI SÜRÜKLEMEYE BAŞLADI

Kaçmaya çalışan kadını önce kolundan sonra ceketinden yakalayan köpek, yere düşürdüğü kadını sürüklemeye başladı.

Olay anında tesiste yemek yiyen Atilla Özer, kızının yardım çığlıkları üzerine kadının yardımına koşu.

KADIN KOLLARI VE BACAKLARINDAN YARALANDI

İki kişinin tekme ve sandalyeli müdahalesine rağmen kontrol edilemeyen köpek, kadını kolları ve bacaklarından yaraladı.

Köpeğe yapılan ardı ardına darbelerden faydalanıp kolunu kurtarmayı başaran kadın ve etrafındakiler, can havliyle tesise girmeyi başardı.

KÖPEK KADININ KOLUNDAN AVUÇ İÇİ KADAR BİR BÖLÜMÜ KOPARDI

Kurtulmayı başarınca kendisini yere bırakan kadının kolundan avuç içi kadar bir bölümün köpek tarafından koparıldığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tesise girmesine izin vermeyen ve halen içeriye girerek kadına zarar vermeye çalışan köpek, yardıma gelen vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BİR ÇOCUK ANNESİNİN KÖPEK SALDIRISINA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ"

Yardım çığlıklarını duyar duymaz dışarı çıkarak saldırıya müdahale ettiğini belirten Atilla Özer, "İşletmede oturup yemek yediğimiz sırada dışarıdan içeriye koşan bir çocuk, dışarıda annesinin bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Dışarı baktığımda bir kadının köpeğin saldırısına uğradığını gördüm. Hiç düşünmeden dışarı koştum. O an aklımda hiçbir şey yoktu, tek düşüncem kadını kurtarmaktı.

"KOLUNU VE BACAĞINI ISIRMIŞTI"

Elime geçen sandalyelerle ve tekme atarak köpeği uzaklaştırmaya, kadını yaralamasına engel olmaya çalıştım. Ancak köpek oldukça saldırgandı ve müdahale ettikçe saldırısını sürdürüyordu. Benim ve diğer bir kişinin tüm çabalarına rağmen kadının kolunu ve bacağını ısırmıştı. Köpeğe vurmaya devam ederken, kadını içeriye almayı başardık.

"DURUMU AĞIRDI VE KOLUNDA DERİN BİR YARA VARDI"

Kadının durumu ağırdı ve kolunda derin bir yara vardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedik ama köpek gelen sağlık görevlilerinin tesise yaklaşmasına izin vermiyordu. Yardıma gelen vatandaşların desteğiyle köpeği tutmayı başarınca, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Eğer o gün orada olmasaydık, kadın belki bugün aramızda olmayabilirdi." dedi.