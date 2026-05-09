Afyonkarahisar’ın Eber sarısını koparmanın cezası 699 bin 245 TL oldu

Afyonkarahisar’ın en önemli sembollerinden biri haline gelen Eber sarısı, mayıs ayının gelmesiyle birlikte yeniden çiçek açtı.

Doğal güzelliği ve endemik yapısıyla dikkat çeken bitki, bölgedeki doğaseverlerin ilgisini çekti.

SADECE EBER VE AKŞEHİR GÖLLERİ ÇEVRESİNDE YETİŞİYOR

Eber sarısının, dünyada yalnızca Eber ve Akşehir gölleri çevresinde doğal olarak yetişmesi, türü botanik dünyasında özel bir konuma taşıdı.

SINIRLI YAYILIŞ ALANI ÖNEMİNİ ARTTIRDI

Sınırlı yayılış alanı nedeniyle bilim insanlarının da yakından takip ettiği bitki, endemik türler arasında önemli bir yere sahip oldu.

TEK BİR GÖVDEDEN ÜÇ ÇİÇEK VERİYOR

Baklagiller familyasına ait olmasına rağmen Eber sarısını farklı kılan en dikkat çekici özellik, tek bir gövdeden üç çiçek birden verebilmesi oldu.

Bu sıra dışı durum, botanikçilerin ilgisini çekerken, türün bilimsel açıdan önemini de artırdı.

Bolvadin’in Derekarabağ köyü sakinlerinden Hüseyin Kılınç, bu eşsiz doğa olayını her yıl heyecanla beklediklerini belirtti. Kılınç, Eber sarısının bölge için hem doğal hem de kültürel bir değer taşıdığını ifade etti.

MAYIS AYINDA GÖL BAMBAŞKA BİR GÜZELLİKTE

Kılınç, Eber sarısının sadece mayıs ayında yüzünü gösterdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz bu gölün ekmeğini yiyoruz; suyundan, balığından, kamışından faydalanıyoruz. Ama mayıs ayı gelince gölün çevresi bambaşka bir güzelliğe bürünüyor.

''SADECE BİR AY KALIR VE SONRA KAYBOLUR''

Eber sarısı çıkar, sadece bir ay kalır ve sonra kaybolur. Bu kısa sürede dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar, gazeteciler buraya akın ediyor."

KOPARMANIN CEZASI 699 BİN 245 TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde, çiçeği koparmanın cezasının bu yıl 699 bin 245 TL'ye yükseltildiği öğrenildi.