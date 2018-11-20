Emekli kimyager öğretim üyesi Gürkan Gökkuşu, ağaçlarının kesilmemesi ve alanın park olarak korunması şartıyla arazisini belediyeye bağışlama kararı aldığını bildirdi.

38 YILDA YEŞİLLENDİRDİ

Gebze- Darıca arasında yapılması planlanan metro hattı için yapılacak depolama alanı, Pelitli Mahallesi 4417 Sokak’ta sanayi kuruluşları arasında bir vaha görüntüsü taşıyan 35 dönümlük ormanlık alana denk geldi. 60-70 bin çam ve meyve ağaçları ile fidanların bulduğunu alanın 5 dönümlük kısmı metro depolama alanı için istimlak edilmesi kararlaştırıldı. İstimlak edilecek 5 dönümlük alandaki yaklaşık 1000 çam ağacı ise taşınma özelliği olmadığı için kesilecek. 38 yıldır gözü gibi bakarak yeşillendirdiği arazideki ağaçlarının kesileceği haberi alan 71 yaşındaki emekli kimyager öğretim üyesi ise ağaçların kesilmemesi için çalmadık kapı bırakmadı.

"PARA PEŞİNDE DEĞİLDİK, BİR YEŞİLLİK OLSUN DİYE YAPTIK"

Depolama alanının bitişikteki hazine arazisine 50 metre kaydırılarak ağaçların kurtarılabileceğini söyleyen Gökkuşu, ağaçların kesilmemesi için yetkililerden yardım istedi.

Ağaçların kesilmemesi şartıyla arazisini bağışlayacak VİDEO

Gökkuşu, çocuğu gibi sevdiği ağaçların kesilmemesi ve mevcut alanın park olarak halkın hizmetine sunulması şartı ile arazisini belediyeye bağışlamaya hazır olduğunu söyledi. Gökkuşu, "Burası 1980 yılından beri çorak bir araziydi, ağaçlandırdım. Hobi olarak böyle bir uğraş içerisine girdim. Dinimize göre ağaç yetiştirmenin çocukluğumdan beri aile tarafından güzel yanları anlatıldı. Ağaç yetiştirme ile ilgili Peygamber efendimizin, ‘Kainatın sonunun geldiğini bilseniz bile elinizde bir fidan varsa onu dikin, yetiştirin. Büyük bir sevap işlemişsinizdir’ buyurduğu felsefe ile biz de ağaç yetiştirdik. Bu hale getirdik burayı. Ondan sonra burada bir metro depo alanı çıkışı yapılacağını duyduk. Burası toplam 35 dönüm. Bütün alanı ağaçlandırdım. Millet burada fabrika yaparken, biz ağaçlandırma yaptık. Para peşinde değildik, bir yeşillik olsun diye yaptık. Bu çevrede bundan başka bir ağaçlık bölge göremezsiniz.” dedi.

AĞAÇLARA DOKUNULMAMASI ŞARTIYLA ARAZİSİNİ BAĞIŞLAYACAK

Alana 50-60 bin civarında ağaç diktiğini belirten Gökkuşu, "Fakat yapılacak olan bu metro çalışmalarında yaklaşık 1000 ağacın kesileceğini duyduk. Çünkü bu ağaçların hiçbiri taşınabilecek ağaçlar değil, bunlar çam ağaçları. Çam ağacı yer değiştirdiği zaman tutmuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden geldiler. Onlar da aynı görüşteler. Sayın belediye başkanımıza gittim, CİMER’e yazdım, derdimi anlattım. Burada 50 metre ilerideki hazine arazinde bir çıkış olsa bu ağaçlar kurtarılabilir. Hatta istinat duvarı da yapılarak kurtarıla bileceği şeklinde teknik bilgiler aldım. Bu mümkün. Bu zamanımızın teknolojik koşullarında yapılabilecek her şey var. Yeter ki istenilsin. Ben yaşadığım sürece bu ağaçlara,bu araziye dokunulmayacak şekilde bana garanti verilmesi halinde bağışlayabileceğimi belediye başkanlarına belirttim. Dedim ki, ‘Ben tapusunu Gebze Belediyesi’ne vereyim, burada ağaçlara dokunulmasın.” diye konuştu.

"GECELERİ UYKU TUTMUYOR BENİ, ÜZÜNTÜMDEN DURAMIYORUM"

Ağaç sevdalısı olduğunu ve alınan kararın kendisini çok üzdüğünü ifade eden emekli öğretim üyesi, "Burada sadece ağaçlar değil, bir sürü canlı yaşıyor. Ekosistem sebebi ile burada kuşlar gibi bir sürü yaşayan canlı var. O bakımdan buraya dokunulmasın. Bütün gayem bu, bunun için çabalıyorum. Geceleri uyku tutmuyor beni. Üzüntümden duramıyorum. Sabaha kadar dolaşıyorum. Başka çarem yok, ne yapabilirim? Kime müracaat edeceğimi bilmiyorum. Allah’tan başka yardımcım yok. Sadece burası insanların yararlanabilecekleri bir park olsun. Başka bir isteğim yok. İnşaat yapılmasın buraya, betonlaşmasın. Her taraf betonlaştı. Herkes burada fabrika yaptı, imalat yapıyor. Burada bir yeşil alan burası var. Başka yeşil de yok.” şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIM FALAN YOK BENİM, BENİM EVLATLARIM ONLAR"

Ağaçları, çocukları yerine koyarak sevdiğini belirten Gökkuşu, “Buraya geldiğim zaman rahatlıyorum. Ben başka hiçbir şeyin peşinde değilim. Bugüne kadar depo yapmak yerine daha büyük şeyler de yapabilirdim. Ben ağaç diktim. Çocuklarım falan yok benim. Sadece bu ağaçları yetiştirdim. Benim evlatlarım onlar. Bunlar yaşıyor, dokunmayalım. Yaşatalım onları. Metro yapılsın, yapılmasın demiyorum. 50-100 metre ileri kaydırılabilir. Çok büyük alan var buralarda.” ifadelerini kullandı.



