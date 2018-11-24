Ağız kokusu mideden gelebilir

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, toplumsal bir sorun olan ağız kokusunun, kulak, burun ve boğaz enfeksiyonu, diş eti hastalıkları, şeker ve böbrek hastalığı ve karaciğer yetmezliği olan kişilerde olabileceğini söyledi.

MİDEDEKİ HELİKOBAKTER KOKU YAPABİLİYOR

Ağız kokusu konusunda sorun yaşayanların, ister mide şikayeti olsun ister olmasın mutlaka helikobakter pilori olarak adlandırılan bakteri açısından incelenmesi gerektiğine işaret eden Gümürdülü, “Yapılan inceleme ve tetkiklerde midesinde bu bakteri varlığı tespit edilen hastalarda bunun tedavisi uygulanır. Sosyal bir problem olan ağız kokusu, tedavi edilenlerin büyük çoğunluğunda kaybolmaktadır” ifadelerini kullandı.

"AĞIZ BAKIMINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ"

Kötü ağız bakımı, dişlerin arasına sıkışan yiyecekler, diş eti hastalıkları ve diş çürümesi gibi faktörlerin ağız kokusuna katkıda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Gümürdülü, “Çinkolu sakızlar, çinkolu diş macunları ve ile aynı zamanda piyasadaki ağız kokusu giderici gargaraların alkolsüz olanları tercih edilmelidir” diye konuştu.

"DİŞLERİNİZİ GÜNDE EN AZ İKİ KEZ FIRÇALAYIN"

Prof. Dr. Gümürdülü, çocuk, genç ve yaşlı her yaştan bireyin dişlerini günde en az iki kez fırçalaması gerektiğini de söyledi. Diş aralarında, dil üzerinde ve diğer çevre dokularda kalan yiyecek artıklarının, ağız içindeki bakteriler ile kötü kokulu bileşiklerin oluşmasına sebep olduğuna dikkat çekti.

DİLİNİZİ DE FIRÇALAYIN

Ağız kokusuna neden olan dildeki tabakalaşmayı önlemek için dil fırçalamanın da alışkanlık haline getirilmesinin önemine değinen Gümürdülü, şunları söyledi:

“Özellikle sigara içenlerle, bol miktarda çay-kahve tüketen kişilerde dil köküne doğru artan paslanma çok görüldüğü için dil de dişlerle birlikte fırçalanmalıdır. Bu iş için özel olarak üretilmiş dil fırçaları ve özel solüsyonlar bulunmaktadır. Mümkün olduğunca dengeli beslenmeli, ağız kuruluğunu önlemek için günde en az 5 bardak su içilmeli, çiğ soğan, sarımsak tüketilmemelidir. Alkol ve sigara bırakılmalı, çay ve kahve kullanımı azaltılmalıdır.

NANELİ VE MENTOLLÜ SAKIZLAR MİDEYİ ETKİLİYOR

Tükürük salgısını arttırmak için şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz. Mentollü ve naneli sakızları ise önermiyoruz çünkü mentollü ve naneli sakızlar, hem reflü dediğimiz, mideden yukarı doğru asit kaçağını tetikleyerek ağız kokusunu artırabilmekte, hem de ağız kuruluğu yapabilmektedir. Bazı ilaçlar da (epilepsi, tansiyon ilaçları gibi) tükürük salgısını azaltarak ağız kokusunu artırabilmektedir.”





