Ağrı’da adliyeye boşanma başvurusu yapmaya giderken kayınbiraderi tarafından vuruldu

Ağrı merkez ilçesinde dün, Ağrı Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası önünde Ramazan A., boşanmaya karar verdiği eşiyle birlikte Aile Mahkemesi’ne başvurmak üzere adliyeye gitti.

Adliyeye girdiği sırada kayınbiraderi Ali A.’nın silahlı saldırısına uğradı.

Ali A., eniştesi Ramazan A.’ya yedi el ateş ederek bacaklarından ve kalçasından yaraladı.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Olay yerinde bulunan emniyet güçleri, saldırıya anında müdahale ederek şüpheli Ali A.’yı suç aletiyle birlikte yakaladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Ramazan A., çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Ramazan A.’nın bugün taburcu edildiği öğrenildi.

MERMİLER İKİ ARACA İSABET ETTİ

Öte yandan saldırı sırasında silahtan çıkan mermilerden ikisi, caddede seyir halindeki iki araca isabet ederek zarar verdi. Araçlarda bulunanların olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ali A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.