Ağrı'da Afgan çoban öldürüldü: Katil de Afgan çıktı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazı köyünde, Afganistan göçmeni bir çoban 30 Mayıs günü öldürüldü.

Cinayetle ilgili yine Afganistan uyruklu olan bir şüpheliyi arama çalışmaları başlatıldı.

KATİL YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucunda firari şüpheli, Ağrı-Erzurum kara yolu üzerindeki Eleşkirt Aydıntepe Jandarma Karakolu mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, adli makamlarca "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan bilgilendirme açıklamasında, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.