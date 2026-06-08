Ağrı'da anasınıfı öğretmeni kadın evinde ölü bulundu

Ağrı'nın Hamur ilçesinde şüphe uyandıran ölüm...

Soğanlıtepe İlkokulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Ağrı il merkezindeki ikamete sevk edilen polis ekipleri, Koparan'ın yaşadığı eve yönlendirildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler, eve girdiklerinde Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Koparan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Öğretmenin daha önce okul müdürü tarafından şiddete maruz kaldığı öne sürülürken bazı öğretmenlerin de benzer yönde beyanda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu iddialara rağmen görev yerinin değiştirilen tarafın öğretmen olması nedeniyle sürecin açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.