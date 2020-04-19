Ağrı'da eşi ve kızına işkence eden şahıs ölü bulundu

Geçen yıl 8 Kasım'da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Büyük Ağrı Mahallesi'nde, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan Ramazan İnanç, eşi Müjgan İnanç’ı dövdükten sonra naylon poşeti eriterek, yüzü ile ayaklarına damlattı.

Annesinin çığlıklarını duyan kızı N. İnanç'ın ise alnını eriyen naylon ile yakan Ramazan İnanç, yakalanark gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 11 Kasım'da mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 gün önce tahliye edilen Ramazan İnanç, bugün Abdigör Mahallesi’nde ölü olarak bulundu.

Mahallede silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Seher sokakta bulunan tepelik alanda bir erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede göğsüne isabet eden 3 kurşunla öldüğü belirlenen kişinin, eşi ve kızına işkence yapan Ramazan İnanç olduğu belirlendi.

İnanç’ın cesedi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TAHLİYE OLUP EŞİNİN AMCASINI YARALADI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Ramazan İnanç'ın cezaevinden çıktıktan sonra eşinin amcası Mehmet Ali Akdağ’ın evine gittiği ve tartışmanın ardından bıçaklayarak kaçtığı belirlendi.

AĞAÇLIK ALANDA İNFAZ EDİLDİ

Görgü tanıkların ifadesine göre bıçaklama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İnanç'ın üç otomobille olay yerine getirildiği ve burada darbedildikten sonra öldürüldüğü anlaşıldı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ekipleri İnanç'ın götürüldüğü 3 otomobili terk edilmiş hale bulurken, şüpheli olarak bıçaklanan Akdağ'ın yakınları olduğu belirlenen 13 kişiyi yakaladı. Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen 13 kişinin sorgulaması sürüyor.









