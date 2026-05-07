Ağrı'da köylüler sel sularına traktörlerle müdahale etti
Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde etkili olan yağışlar ve eriyen kar suları, sele neden oldu. Köylüler, suyun önünü açabilmek için traktörlerle biriken toprak ve kar yığınlarını temizledi.
Türkiye, uzun yıllar sonra en yağışlı dönemini yaşadı.
Yurt genelinde güçlü sağanak yağışlar, aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde, havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları ve etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.
EVLERİN ÇEVRESİ SULAR ALTINDA KALDI
Köy içerisinde su seviyesinin yükselmesiyle bazı evlerin çevresi sular altında kaldı.
KÖYLÜLER KENDİ İMKANLARIYLA HAREKETE GEÇTİ
Sel sularının önüne kattığı toprak ve kar yığınları suyun akışını engellerken, köylüler kendi imkanlarıyla harekete geçti.
Traktörlerle suyun önünü kapatan birikintileri temizleyen vatandaşlar, suyun yeniden akmasını sağlamaya çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)