Ağrılı öğrenciler yazları mobilya imalatında çalışıyor

Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, kentteki okulların ve kamu kurumlarının ihtiyacı olan çeşitli malzemeleri üretiyor.

2.3 MİLYON LİRA CİRO YAPILDI

Masa, sıra, makam odası takımı, dolap ve kitaplıkların üretildiği lise, kentin bu anlamda dışarıya bağımlılığını da ortadan kaldırıyor. Adeta fabrika gibi çalışan okulda, geçen yıl 2.3 milyon lira ciro elde edildi.

AYLIK 1.000 TL KAZANABİLİYORLAR

Üretim sayesinde, çoğunluğu köylerden gelen ve ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler de aylık 1.000 lira civarında kazanç sağlıyor. Lisede üretim yaparak hem iş öğrenen hem de aile bütçesine katkıda bulunan öğrenciler, hafta sonları veya yaz tatillerinde de okulda çalışmayı tercih ediyor.

YAZ DÖNEMİNDE ÜRETİM

Mesai saati gözetmeden büyük istekle okul atölyelerini dolduran öğrenciler, üretime dahil olmanın mutluluğunu yaşıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulun kent için çok önemli işlere imza attığını söyledi. Okulda sadece eğitim döneminde değil yaz tatilinde de üretim yapıldığını belirten Tekin, "Ağrı'daki tüm okulların ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Özellikle öğrenci sıraları, öğretmen ve makam masaları, hatta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bazı ihtiyaçlarını bu okulumuz karşılıyor. Her ay 60 öğrencimiz burada istihdam ediliyor. Hem bizim ihtiyacımız olan işleri yapıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar." dedi.

930 BİLGİSAYAR MASASI VE DOLAP ÜRETİLDİ

Öğrencilerin ayrıca valilik tarafından yürütülen "KODLAĞRI Projesi" kapsamında yaklaşık 930 bilgisayar masası ve dolabı ürettiğini bildiren Tekin, okulda daha çok öğrenciyi istihdam ederek, geleceğe hazırlamak istediklerini de kaydetti.

"KOMŞU İLLERE AÇILMAK İSTİYORUZ"

Okul Müdürü Mehmet Özmüş ise il merkezi ve ilçelerdeki okulların ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirdi. Bu yıl şimdiye kadar 816 bin liralık ciroya ulaştıklarına işaret eden Özmüş, "İnşallah bu oran sene sonuna kadar artacak. Artık komşu illere açılmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar da yaptık. Ciromuzu yükseltmek, kendimizi daha iyi tanıtmak ve ifade etmek istiyoruz. İnşallah 2020'de çok daha farklı şekilde üretimlerimiz olacak." dedi.

"İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ"

Öğrencilerden Sait Yıldırım da 2 yıldır mobilya bölümünde üretim yaptığını belirterek, "Mezun olduğumda mobilya dükkanımı açmayı düşünüyorum. Zor değil, işimizi severek yapıyoruz." diye konuştu.