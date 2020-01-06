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Android telefonlarda kullanabileceğiniz 34 gizli kod

Android işletim sistemine sahip telefonlarda uygulayabileceğiniz 34 farklı kodu sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 14:13..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Dünya üzerindeki milyonlarca akıllı telefonun kullandığı android işletim sistemi, herhangi bir kullanıcının basit bir şekilde erişeyemeyeceği birçok yazılım ve donanım bilgisi barındırıyor.

Yalnızca bazı kodlar yardımıyla erişebileceğiniz bu bilgi ekranları sayesinde; cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlayabilir, gizli kamera bilgilerini öğrenebilir, verilerinizi anında yedekleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Android işletim sistemine ait kodları kullanabilmek için herhangi bir internet ağına bağlı olmanız gerekmiyor. Yalnızca telefonunuzun arama ekranına, söz konusu kodları yazmanız yeterli.

android

ANDROİD GİZLİ KODLARI

  • * # 06 # - Telefonun IMEI'sini gösterir
  • * # 0 * # - Bilgi menüsü (tüm telefonlar için çalışmaz)
  • * # * # 4636 # * # * - Bilgi menüsü
  • * # * # 34971539 # * # * - Kamera bilgisi
  • * # * # 1111 # * # * - FTA yazılım sürümü
  • * # * # 1234 # * # * - PDA yazılım sürümü
  • * # 12580 * 369 # - Yazılım ve donanım bilgisi
  • * # 7465625 # - Cihaz kilidi durumu
  • * # * # 232338 # * # * - Mac Adresi
  • * # * # 2663 # * # * - Dokunmatik ekran sürümü
  • * # * # 3264 # * # * - RAM sürümü
  • * # * # 232337 # * # - Bluetooth adresi
  • * # * # 2222 # * # * - Donanım Sürümü
  • * # * # 44336 # * # * - Yazılım sürümü ve güncelleme bilgileri

TEST KODLARI

  • * # * # 197328640 # * # * - Test modu
  • * # * # 232339 # * # * - Kablosuz testi
  • * # * # 0842 # * # * - Parlaklık ve titreşim testi
  • * # * # 2664 # * # * - Dokunmatik ekran testi
  • * # * # 232331 # * # * - Bluetooth testi
  • * # * # 7262626 # * # * - Saha testi
  • * # * # 1472365 # * # * - GPS hızlı testi
  • *# * # 1575 # * # * - Tam GPS testi
  • * # * # 0283 # * # * - Paket geri döngü testi
  • * # * # 0 * # * # * - LCD ekran testi
  • * # * # 0289 # * # * - Ses testi
  • * # * # 0588 # * # * - Yakınlık sensörü testi

DİĞER KODLAR

  • * # 9090 # - Teşhis ayarları
  • * # 301279 # - HSDPA / HSUPA ayarları
  • * # 872564 # - USB kayıt ayarları
  • * # 7780 # - Fabrika ayarlarına sıfırlama
  • * 2767 * 3855 # - Tam fabrika ayarlarına sıfırlama
  • * # * # 7594 # * # * - Telefonu kapatma
  • * # * # 8351 # * # * - Çevirici günlük modunu etkinleştirme
  • * # * # 8350 # * # * - Çevirici günlük modunu devre dışı bırak

aa

Yukarıdaki kodlardan bazılarını girdikten sonra, karşınıza ne olduğunu bilmediğiniz gizli menüler çıkabilir. Eğer ne yaptığınızdan emin değilseniz, hiçbir yere dokunmadan geri çıkmanız gerekiyor, aksi halde verilerinizi yanlışlıkla da olsa tamamen silebilirsiniz.

Ayrıca yukarıdaki kodların bazıları, kullandığınız telefon modeline veya android sürümünüze bağlı olarak çalışmayabilir.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

 

Android telefonlarda kullanabileceğiniz 34 gizli kod

Android telefonlarda kullanabileceğiniz 34 gizli kod

Android telefonlarda kullanabileceğiniz 34 gizli kod

Android telefonlarda kullanabileceğiniz 34 gizli kod

Android telefonlarda kullanabileceğiniz 34 gizli kod

Android telefonlarda kullanabileceğiniz 34 gizli kod

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