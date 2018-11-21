taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3569
Euro
6.1107
Altın
1224.67
Borsa
91948.29
Gram Altın
211.09

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na ziyaretçi akını

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor.

İHA | 21.11.2018 - 09:47..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Anadolu'nun, Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşıyor.

ZİYARETÇİ AKINI

210 dönümlük alan üzerinde kurulu bulunan ve boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri bir sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlık, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na ziyaretçi akını

ERDOĞAN TAVSİYE ETTİ

Özellikle ağustos ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ve"Tavsiye ediyorum, Ahlat’a muhakkak gidin" çağrısının ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na ziyaretçi akını


AHLAT'IN TANITIMINA KATKI SUNUYORLAR

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra gezgin ve fotoğraf sanatçılarının da uğrak mekanı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı büyük ilgi görüyor.

Mezarlığı ziyaret eden fotoğraf sanatçıları, sosyal medya üzerinden çektikleri fotoğrafları paylaşarak ilçenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na ziyaretçi akını

"TARİHİ DOKU BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Fotoğraf sanatçısı Abdullah Tezer, "Türkiye’nin çeşitli şehirlerini gezip fotoğraflıyorum. Ahlat’ı ve Selçuklu Mezarlığı'nı çok merak ediyordum. Nasip oldu, Ahlat’a da geldim. Gerçekten bin yıl öncesinden buraya kadar taşınmış olması ve mezarlığın bu kadar büyük olması, tarihi dokunun korunması, mezar taşlarındaki ince işçilik beni çok etkiledi. Günümüze kadar korunmuş olmasından ziyade bundan sonra da korunması ve ileriki nesillere taşınmasını temenni ediyorum. Herkesin de gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na ziyaretçi akını

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na ziyaretçi akını

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na ziyaretçi akını


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

50
İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

75
BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

34
İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

9
Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

10
Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

45
Angelina Jolie'nin kızı alışverişte

Angelina Jolie'nin kızı alışverişte

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir