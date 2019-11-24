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Ahmedinejad benzin zammı gösterilerine destek verdi

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran'da günlerdir devam eden benzin zammı gösterilerine desteğini açıkladığı bir açıklama yayınladı.

AA | 24.11.2019 - 16:17..
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İran'ın başkenti başta olmak üzere, ülkeninbirçok şehrinde, benzine yapılan yüzde 300 zamdan sonra halk sokağa inmiş, ülke büyük gösterilere sahne olmuştu.

Birçok şehirde göstericiler ve polis arasında çıkan çatışmalarda onlarca insan yaşamını yitirmişti.

Kamu binalarının, benzin istasyonlarının ve bankaların ateşe verildiği gösteriler biraz olsun durulmuşken, ülkenin eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad göstericilere desteğini açıkladı.

GÖRÜNTÜLÜ MESAJ YAYINLADI

Ahmedinejad, yayınladığı görüntülü mesajla, ülke genelinde düzenlenen gösterilere destek vererek, göstericilere müdahaleye ilişkin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve diğer yönetim organlarına tepki gösterdi.

YOLSUZLUĞUN ARTTIĞINA İKKAT ÇEKTİ

İran'da yolsuzluğun Ruhani döneminde 10 katına çıktığını ve halkın yoksulluk ile yaptırımlara tahammül etmek zorunda kaldığını ileri süren Ahmedinejad, "Memleketin başına ne bela getirdiniz; konuşanı boğuyorsunuz, ağzına vuruyor, bastırıyorsunuz. Aşağılıyor ve hakaret ediyorsunuz." görüşlerini paylaştı.

''HALK HÜKÜMETTEN RAZI DEĞİL''

Ruhani, Reisi ve diğer yönetim organlarına seslenen Ahmedinejad, şunları kaydetti: "Bu memleket herkesin malıdır. Siz bu ülkenin sahibi misiniz? Çok açık bir şekilde söylüyorum; millet kesinlikle gidişata razı değildir. Halk, diğer organları da kabul etmiyor fakat özellikle de hükümetten razı değiller."

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