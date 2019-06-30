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Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

AK Parti'nin oylarının yüzde 49'dan yüzde 34'e düşürüldüğünü söyleyen Davutoğlu, parti yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Haber Merkezi | 30.06.2019 - 11:35..
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Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Elazığ'da katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

Yeni parti hazırlığında olduğu bilinen Davutoğlu, AK Parti'yi ilk kez bu kadar açık ve sert bir şekilde eleştirdi.

"3 YIL SUSTUM, KONUŞMA VAKTİ"

Seçim sürecinde kullanılan ötekileştirici dilin ve vizyonsuzluğun herkesi tedirgin ettiğini söyleyen Ahmet Davutoğlu, eleştirilerini tek tek sıraladı.

3 yıl boyunca sustuğunu belirten Ahmet Davutoğlu, artık konuşma vaktiği olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

AK PARTİ BİR FANİNİN PARTİSİ DEĞİL

"AK Parti; bir kişinin, bir ailenin, bir bölgenin partisi değildir.

OY ORANI YÜZDE 49,5'TEN 34'E DÜŞTÜ

Bakınız partiler ve siyasi hareketler tavanda bölünmez. Tavanda bölünmüşse ciddi bir sıkıntı değildlir. Bizim hareketimizde de 2 kez bölünme oldu ama eğer tabanda bir kayma varsa işte tehlikeli olan odur. Yüzde 15'lik kitle bir başka yere doğru gitmişse kimse bunu engelleyemez. 1 Kasım 2015'te biz Türkiye'de yüzde 49,5 oy aldık. Şimdi Cumhur İttifakı olarak yüzde 44 oy aldılar. Yüzde 8 ile 10 oy oranında MHP'ninse AK Parti'nin oy oranı yüzde 34'lere çekilmiştir. Sorulması gereken soru ne yanlışlar yaptık ki parti bu banda geriledi ve bir kopuş yaşandı?

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

Davutoğlu'ndan AK Parti'ye FETÖ eleştirisi ViDEO

FETÖ DARBESİNİN BAŞ SORUMLUSU OLANLARIN KARDEŞLERİ, AKRABALARI..

Kim FETÖ suçlamalarıyla sıradan bir memurun dayısının oğlunun, amcasının oğlunun tutuklandığı bir Türkiye'de FETÖ darbesinin baş sorumlusu olanların kardeşlerinin akrabalarının en yüksek makamları işgal ettiği görülürse orada adalete güven kalmaz.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL BAŞKANLIK MAKAMININ BİRLEŞTİRİLMESİ

Cumhurbaşkanı makamıyla genel başkanlık makamının birleştirilmesi hem cumhurbaşkanlığına hem de AK Parti'nin kurumsallaşmasına zarar vermiştir.

BİRİNCİ DERECE AKRABALIK OLMAMALI

Devlet yapısıyla aile ilişkileri kesinlikle ayrılmalıdır, birinci derece akrabalık ilişkisi olmamalıdır."

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