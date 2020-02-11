Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak

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Fenerbahçe'de savunmaya bir türlü çözüm bulunamadı

Sarı-lacivertli takımda sezon başından bu yana savunmada yaşanan sıkıntı devam ediyor. Ersun Yanal'ın çözüm olarak Jailson'u bu bölgede kullanması, Fenerbahçe'ye pahalıya patladı.