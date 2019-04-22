Ahmet Davutoğlu eleştirilerini sıraladı

AK Parti hükümetlerinin seçimle iş başına gelen son başbakanı Ahmet Davutoğlu bugün Facebook hesabından bir açıklama yaptı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte gelen ittifak yapılanmaları beklenenin aksine siyasi yelpazedeki dağınıklığı gideremediği gibi siyasi kutupların oluşmasına ve toplumu bir arada tutan ortak değerlerin yıpranmasına yol açmış görünmektedir.

SERT SÖYLEMLER TOPLUMSAL BARIŞIMIZI ZEDELEDİ

Seçim sürecinde ittifak yapılarının cepheleştirici karakterinden kaynaklanan sert söylemler siyasi kutuplaşmayı tehlikeli boyutlara taşıyarak, toplumsal barışımızı ve ortak aidiyet bilincimizi zedelemiştir.

FETÖ ile mücadelede soru işaretleri var.

YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR

Türkiye’nin sivil, demokratik ve bütüncül bir anayasa ihtiyacı her zamankinden daha fazladır.

ZARAR VERİYOR

Bununla birlikte seçim sonuçları, ittifak siyasetinin hem oy oranı hem de parti kimliği açısından partimize zarar verdiğini ortaya koymuştur.

Özetle bugün partimiz her açıdan bir yenilenme ihtiyacı içindedir.

TOPLUMUN EN AZ YARISI İLE PSİKOLOJİK BİR KOPUŞ VAR

Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin birinci derecede tarafı olarak seçim ortamının gerektirdiği yoğun ve çoğu zaman da sert siyasi polemiklere girmek durumunda kalması, devlet geleneğimiz içinde toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durması gereken Cumhurbaşkanlığı kurumunun toplumun en az yarısı ile psikolojik bir kopuş yaşamasına yol açmaktadır."

AYRINTILAR GELECEK...