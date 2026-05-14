Ahmet Kandemir: Ligde kalma mücadelemiz çok zorlu bir süreçti

Basketbol Süper Ligi'nde 52 yıldır aralıksız mücadele eden Karşıyaka Basketbol, geçtiğimiz hafta tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadı.

Son haftaya küme düşme hattında giren İzmir temsilcisi, son saniye basketiyle ligde kalmayı başararak büyük bir tehlikeyi atlattı.

Bu süreçte takımın başına geçen Ahmet Kandemir ise yeşil-kırmızılıların ligde kalmasında önemli rol oynadı.

Deneyimli başantrenör yönetiminde 7 maça çıkan Karşıyaka, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti.

55 yaşındaki çalıştırıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ligde kalma sürecinin oldukça zorlu geçtiğini belirtirken, Karşıyaka'daki geleceğinin ise kulübün durumuna göre şekilleneceğini ifade etti.

"OLDUKÇA ZORLU BİR SÜREÇTİ"

Ligde kalma hedefine ulaşmak için zorlu bir süreci geride bıraktıklarını belirten Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Kandemir, "Oldukça zorlu bir süreçti. Yedi maçta minimum dört galibiyet almamız gerekiyordu. Bursaspor maçı da dâhil olmak üzere dört galibiyetin yeterli olacağını hesaplarken işler beklemediğimiz bir noktaya geldi ve beş galibiyetin bile yetmeyeceği bir durum ortaya çıktı. Ancak neticede belirlediğimiz bir hedef vardı; geçmişe sünger çekerek kalan maçlarda maksimum performansımızı sergileyip ligde kalmak için çalıştık. Göreve ilk geldiğimizde sadece bizim kazanmamız da yeterli olmuyordu." dedi.

"FARKLARI KAPATMAK KOLAY DEĞİLDİ"

Rakipleriyle aralarındaki farkı kapatarak takım içinde büyük bir uyum ve öz güven inşa ettiklerini vurgulayan Kandemir, "En yakın rakiplerimizle aramızda ikişer galibiyet fark bulunuyordu. Bugün küme düşen Mersin ile aramızdaki fark ise dört ila beş galibiyete kadar çıkmıştı. Bu farkları kapatmak kolay değildi. Sadece bizim kazanmamız yetmese de galibiyetler geldikçe takım içinde bir öz güven ve uyum oluştu. Sonuç olarak çok zor bir işi başardığımızı ve oyuncularımın bunu hak ettiğini düşünüyorum. Her zaman takımın kendi pozisyonunu, kendi aldığı sonuçların belirlemesini isterim." şeklinde konuştu.

"KARŞIYAKA, BÖYLE ZOR GÜNLER YAŞAMAMALI"

Başka takımların alacağı sonuçlara bağlı kalmanın oyuncular üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturduğuna dikkat çeken Kandemir, "Örneğin, bir hafta önce Tofaş'ı yenmiş olsaydık başka bir takımın sonucuna ihtiyacımız kalmayacaktı. Ya da Ufuk Sarıca'nın takımı kazanmış olsaydı durum çok daha farklı olabilirdi. Son hafta durumumuzu doğrudan belirleyecek bir rakiple oynamayı tercih ederdim. Böyle bir senaryoda kaybederseniz de sorumluluk tamamen sizde olur. Ancak hem sizin kazanmanızın gerektiği hem de başka bir maçın sonucuna bağımlı olduğunuz durumlar oldukça zordur. Bu durum, oyuncuları psikolojik olarak ciddi şekilde yıpratıyor. Maça kötü başlamamız ve reaksiyon vermekte gecikmemiz, tamamen bu baskının bir sonucuydu. Nitekim Tofaş maçını kazandıktan sonra takım kendine geldi ve daha iyi oynamaya başladı. Temennim, Karşıyaka Kulübü'nün bir daha böyle zor günler yaşamamasıdır." ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERİN ALTYAPIYA YÖNELMESİ GEREK"

Günümüz basketbolunda altyapıdan oyuncu yetiştirmenin kalıcı başarılar elde etmek adına zorunlu olduğunu belirten Kandemir, "Yirmi, otuz sene önceki basketbol anlayışı günümüzde tamamen değişti. Üç yabancılı sistemlerden yedi, sekiz, hatta devşirme oyuncularla dokuz yabancılı sistemlere geçiş yapıldı. Günümüzde kulüpler ne yazık ki altyapıdan oyuncu üretmek istemiyor. İki yerli, yedi veya sekiz yabancı oyuncu alarak takım kurmak artık çok daha kolay görülüyor. Ancak bu durum kulüpleri, antrenörleri ve yöneticileri tembelliğe, işin basit tarafına kaçmaya itiyor. Oysa kalıcı başarılar için üretim yapmak zorundasınız. Geçmişte Beşiktaş'ta iki yıl boyunca sadece iki yabancı oyuncuyla mücadele ederek 19-20 yaşlarındaki gençlere şans vermiştik. Beşiktaş'ın o dönem yaptığı bu hamle, Türk millî takımının iskeletine ve başarısına doğrudan katkı sağlamıştı. Kulüplerin daha istikrarlı ve uzun vadeli başarılar elde edebilmesi için mutlaka altyapıya yönelmesi gerekmektedir." diye konuştu.

"KULÜBÜN GÜÇLÜ BİR SPONSORA SAHİP OLMASI ŞARTTIR"

Kulüplerin mali yapılanmasında gelir gider dengesinin sağlanmasının ve güçlü sponsorlukların şart olduğunu vurgulayan Başantrenör Kandemir, "Bu durumu şuna benzetiyorum: Eğer geliriniz 15 lira ise ve kredi kartlarıyla her ay 30 lira harcayıp borcu döndürmeye çalışıyorsanız, bu borç zamanla birikerek çözümsüz bir noktaya ulaşır. Karşıyaka Kulübü'nün de maalesef benzer bir süreçten geçtiğini düşünüyorum. Kulübün artık ne kadar harcadığından ziyade, bütçesini gelirine uygun bir seviyede tutması, sezonları borçsuz kapatmayı başarması ve mutlaka güçlü bir sponsora sahip olması şarttır." dedi.

"DİĞER İNSANLARA HAKSIZLIK OLUR"

Takımın ligde tutunmasında sadece kendi çabalarının değil, yönetimin ve sponsorların da büyük bir paya sahip olduğunu hatırlatan Kandemir, "Süreci 'Ahmet Kandemir geldi ve her şey değişti' şeklinde yorumlamak, emek veren diğer insanlara haksızlık olur. Örneğin, ben göreve geldikten sonra Folkart firmasının Karşıyaka'ya çok ciddi bir ekonomik desteği oldu; kendi şehirlerinin bu önemli değerinin kaybolmasına izin vermediler. Diğer taraftan yönetim kurulu da son üç dört aylık süreçte takımın ekonomik eksiklerini gidermek adına olağanüstü bir çaba sarf etti." diye ekledi.

"KARŞIYAKA, TÜRK BASKETBOLUNUN EN BÜYÜK GÜCÜ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Sağlam bir yapılanma ve doğru ekonomik planlama ile kulübün yeniden en büyük güç olacağının altını çizen Kandemir, "Önümüzdeki dönemde kulüp; düzenli ödeme planı, güçlü bir sponsorluk yapısı ve uzun vadeli bir program içeren bir projeyle karşımıza çıkarsa bunu değerlendiririz. Uzun vadeli planlamalarda, bazen üç adım ileri gidebilmek için iki adım geri atmanız gerekebilir; bu fedakârlığı yapmadan kalıcı bir ilerleme kaydedemezsiniz. Elbette burada kulüp yönetiminin tercihleri büyük önem taşıyor. Şu ana kadar yeni sezonla ilgili bir görüşme gerçekleştirmedik çünkü göreve geldiğimizde tamamen takımı ligde tutmaya odaklanmıştık. Bundan sonraki süreçte, sağlanacak ekonomik destekle kulübün borçlarının ödenebilir ve sıfırlanmış hâle gelmesi, ayrıca sağlam bir takım planlaması yapılması durumunda Karşıyaka, Türk basketbolunun en büyük gücü olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.