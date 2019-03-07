Ahmet Kural açıklama yaptı

Ahmet Kural mahkeme çıkışı bir açıklama yaptı. Dava 22 Nisan'a ertelendi.

Ahmet Kural, "Ne diyim Allah herkese gönül rahatlığı versin. İnsan geçmişe bakınca mutlu olmak istiyor. Benim vicdanım çok rahat. Sıla Eskiden sevdiğim kadındı. Onu görünce bir şey hissetmedim." dedi.

Sıla'dan şiddet gördünüz mü sorusuna da cevap veren Kural gülerek, "Bunlar mahrem şeyler." dedi.

Ayrıca Kural, "Kadınların tepkisi normal haklılar, bilimsel raporlar var tek tek çürüttüğümüz. Mahkeme uzadı. Davamın sonuna kadar arkasındayım. Haklılığımı ispatlayacağım. Türk adaletine güveniyorum." diye konuştu.

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