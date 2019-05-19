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Ahmet Kural'dan 19 Mayıs paylaşımı

Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Ahmet Kural, resmi Instagram hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımıyla öne çıktı.

Haber Merkezi | 19.05.2019 - 13:49..
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Ahmet Kural'dan 19 Mayıs paylaşımı

19 Mayıs kutlamalar yurdun birçok yerinde devam ederken; ünlü isimler de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarında mesajlar yayınlamaya devam ediyor.

Ahmet Kural da 19 Mayıs'a itafen paylaşım yapanlardan biri.

AHMET KURAL'DAN 19 MAYIS MESAJI

Kural, Anıtkabir'de asker selamı vererek çektirdiği fotoğraf eşliğinde 19 Mayıs'ı bu sözlerle kutladı:

"Hiç kimse laf edemez, hepimizin dedesi atası onun sayesinde nefes alıyoruz, Rabbim onu Türk milletine nasip etti, kurtuluşumuzun 100. Yılı, Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun"

Ahmet Kural'dan 19 Mayıs paylaşımı

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