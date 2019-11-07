Ahmet Kural'ın ayrılık açıklaması

Oyuncu Ahmet Kural, 6 aydır avukat Çağla Gizem Çelik ile doludizgin bir aşk yaşıyor.

Kural, başrolünü Murat Cemcir ile paylaştığı 'Baba Parası' filminin galasında sevgilisi ile ilk kez kamera karşısına çıkmıştı.

"5 AYLIK BİR İLİŞKİMİZ VAR HER ŞEY GÜZEL"

Çağla Gizem Çelik'in elini bir an olsun bırakmayan Ahmet Kural, evlilik iddialarına "5 aylık bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Öyle bir şey olursa haberiniz olur. " şeklinde cevap vermişti.

"SEVGİLİM DİYE TAKİPLEŞMEK ZORUNDA MIYIZ"

Son olarak Kural ve Çağla Gizem Çelik'in birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi. Ahmet Kural ise yaptığı açıklamada;" Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" dedi.