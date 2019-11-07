taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7429
Euro
6.3759
Altın
1481.48
Borsa
102619.02
Gram Altın
273.981
Bitcoin
52792.49

Ahmet Kural'ın ayrılık açıklaması

Instagramda sevgilisiyle takibi çıkardıkları için haklarında ayrılık dedikoduları çıkan Ahhmet Kural, "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" dedi.

Haber Merkezi | 07.11.2019 - 14:11..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Oyuncu Ahmet Kural, 6 aydır avukat Çağla Gizem Çelik ile doludizgin bir aşk yaşıyor.

Kural, başrolünü Murat Cemcir ile paylaştığı 'Baba Parası' filminin galasında sevgilisi ile ilk kez kamera karşısına çıkmıştı.

"5 AYLIK BİR İLİŞKİMİZ VAR HER ŞEY GÜZEL"

Çağla Gizem Çelik'in elini bir an olsun bırakmayan Ahmet Kural, evlilik iddialarına "5 aylık bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Öyle bir şey olursa haberiniz olur. " şeklinde cevap vermişti.

Ahmet Kural'ın ayrılık açıklaması

"SEVGİLİM DİYE TAKİPLEŞMEK ZORUNDA MIYIZ"

Son olarak Kural ve Çağla Gizem Çelik'in birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi. Ahmet Kural ise yaptığı açıklamada;" Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" dedi.

Ahmet Kural'ın ayrılık açıklaması

Ahmet Kural'ın ayrılık açıklaması

Ahmet Kural'ın ayrılık açıklaması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

455
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

183
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

487
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

537
Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

104
Şeyma Subaşı Miami'den video paylaştı

Şeyma Subaşı Miami'den video paylaştı

166
Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

211
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir