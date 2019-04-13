Ahmet Türk kendini genç hissediyor

31 Mart seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Türk, YSK'nın kararına göre mazbatasını alacak.

Kararı öğrenen Türk, oldukça heyecanlı.

Öyle ki; daha önce terör soruşturmasında tutuklanan ve sağlık gerekçeleriyle serbest bırakılan Ahmet Türk, kendisini genç hissettiğini söyledi.

"YAŞ ALMIŞ OLABİLİRİM..."

HDP'li Türk,"Yaş almış olabilirim ama genç hissediyorum; Geleceğe umutla bakıyorum, barışa ve demokrasiye dair inancım, söyleyecek sözlerim var." şeklinde konuştu.

73 yaşındaki Ahmet Türk'ün belediye başkanlığı görevini yürütemeyeceği yönünde eleştiriler vardı.