Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik konuştu: Annemin sümüğü bile olamam

Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evinde hayatını kaybeden Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ahu Tuğba'nın vefatı, sinema dünyasını yasa boğmuştu.

Uzun zaman sonra İstanbul'da görüntülenen kızı Anjelik, samimi açıklamalarda bulundu.

"ANNEMİN SÜMÜĞÜ OLAMAM"

Annesine benzetilen Anjelik, "Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam.

Amerika'daki evde psikolojik travma atlattım. Otelde kaldım. 20-30 bin doların üstünde babam harcamıştır.

"EV LANETLENDİ SANDIM"

Evimi fareler basmıştı. Acaba ev lanetlendi mi dedim. Bütün binayı basmış meğer. Annemin öldüğü yatak bir de karşımda durunca, zaten kanlı yastığı vs. hepsini saklamışım. Her şey gitmiş.

"HEPSİNİ ÇALMIŞLAR"

Annemin hatıralarını da saklayamadım, hepsini çalmışlar. Kaos gibiydi. Annemden hiçbir şey kalmazsa bile terlikleri var. Pembe anne geceliği var.

5 kişiye yetecek mirası kaldı, günah rakamı söyleyemem. Annemin ölü bedenini gördüm, o kadar değeri yok ki keşke annem hayatta olsaydı. Annelerinizin değerini bilin."