Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ağır konuştu: Serenay ile Afra'nın kalibresi yetmez

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba’nın ABD’de yaşayan kızı Anjelik Calvin, annesinin vefatının ardından ilk kez İstanbul’a geldi.

Annesinin hayatının film olması fikri hakkında konuşan Calvin, Serenay Sarıkaya ve Afra Saraçoğlu'nu topa tuttu.

"KALİBRESİ YETMEZ"

Sert konuşan Calvin, “Annenizin hayatının film olmasını ister misiniz?” sorusuna “Onun hayatı bir filme sığmaz. Serenay Sarıkaya ve Afra Saraçoğlu oynar diyorlar. Onların kalibresi yetmez.” diye yanıt verdi.