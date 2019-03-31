taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Ahu Yağtu: Defne ile oturup, konuştuk

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, Defne Samyeli ile daha önce oturup konuştuğunu ve aralarında sorun olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 09:51..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Kısa süren evliliklerinin ardından ayrılan ve bir çocukları bulunan Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz'ın arası yeni ilişkilere rağmen bozulmadı.

"CEM'İ İZLEMEYE GİDECEĞİM"

Eski eşinin şarkıcı Defne Samyeli olan birlikteliğinden haberdar olan ve buna rağmen iletişimini kesmeyen Ahu Yağtu, katıldığı bir defile sonrası konuştu. Aynı saatlerde eski eşi Cem Yılmaz’ın gösterisini izlemek yerine defileye gelmeyi tercih eden Yağtu, “Cem Bey'in gösterisini izlediniz mi?” sorusuna “Henüz izlemedim ama izlemeye gideceğim.” şeklinde yanıt verdi.

Ahu Yağtu: Defne ile oturup, konuştuk

 

"ARAMIZDA SORUN YOK"

Yağtu, “Defne Hanım ile karşılaşırsanız tepkiniz ne olur?” şeklindeki soruya ise “Defne ile daha önce karşılaştık. Oturup konuştuk. Aramızda sorun yok.” yanıtını verdi.

Ahu Yağtu: Defne ile oturup, konuştuk

Ahu Yağtu: Defne ile oturup, konuştuk

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

83
57 milyon seçmen, yerel seçim için sandık başında

57 milyon seçmen, yerel seçim için sandık başında

64
Trump'tan Kim'e: Nükleer silahlarınızı bize gönderin

Trump'tan Kim'e: Nükleer silahlarınızı bize gönderin

38
Sezen Aksu oyunu kullanamadı

Sezen Aksu oyunu kullanamadı

10
Venezuela karanlığa gömüldü

Venezuela karanlığa gömüldü

24
Diyarbakır'da banyodan kaçan küçük çocuk

Diyarbakır'da banyodan kaçan küçük çocuk

6
Oyunu ilk kullanan bakan Süleyman Soylu oldu

Oyunu ilk kullanan bakan Süleyman Soylu oldu

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir