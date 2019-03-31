Ahu Yağtu: Defne ile oturup, konuştuk

Kısa süren evliliklerinin ardından ayrılan ve bir çocukları bulunan Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz'ın arası yeni ilişkilere rağmen bozulmadı.

"CEM'İ İZLEMEYE GİDECEĞİM"

Eski eşinin şarkıcı Defne Samyeli olan birlikteliğinden haberdar olan ve buna rağmen iletişimini kesmeyen Ahu Yağtu, katıldığı bir defile sonrası konuştu. Aynı saatlerde eski eşi Cem Yılmaz’ın gösterisini izlemek yerine defileye gelmeyi tercih eden Yağtu, “Cem Bey'in gösterisini izlediniz mi?” sorusuna “Henüz izlemedim ama izlemeye gideceğim.” şeklinde yanıt verdi.

"ARAMIZDA SORUN YOK"

Yağtu, “Defne Hanım ile karşılaşırsanız tepkiniz ne olur?” şeklindeki soruya ise “Defne ile daha önce karşılaştık. Oturup konuştuk. Aramızda sorun yok.” yanıtını verdi.