AI tribün videosu nasıl yapılır? İşte yazılacak komut
Yapay zeka ile oluşturulan videolarda yeni trend, tribünde maç izleme görüntüleri oldu. Binlerce kullanıcı, dikkatle maçı takip ediyormuş gibi görünen havalı videolar üretti. Peki; maç izleme videosu nasıl yapılır? O komutu sizlerle paylaşıyoruz.
Yapay zeka ile hazırlanan videolar sosyal medyada hızla yayılmaya devam ederken, son dönemin en popüler akımlarından biri de "tribünde maç izleme" videoları oldu.
Kullanıcılar, kendilerini bir stadyumda maç izliyormuş gibi gösteren gerçekçi videolar üretip paylaşmaya başladı.
Özellikle sinematik kamera açıları, tezahürat atmosferi ve gerçekçi yüz ifadeleriyle dikkat çeken bu içerikler kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı.
Trendin büyümesiyle birlikte birçok kişi, bu videoların nasıl yapıldığını ve yapay zekaya hangi komutların yazıldığını araştırmaya başladı.
İŞTE O KOMUT
“Yüklediğin kişinin yüzünü gerçek hayattaki haliyle tamamen koru.
Yapay zekâ işi “yakışıklı/güzel” görünüm verme.
Onun yerine görüntüyü,
“gerçek zamanlı canlı yayında kameraya tesadüfen yakalanmış sıradan bir taraftar”
gibi doğal üret.
Sahne, gerçek bir KBO maçındaki SPOTV yayını hissi vermeli.
Tribünden çekilmiş bir taraftar kamerası açısı kullan.
Etrafında insanlar, bira bardakları, tezahürat malzemeleri ve taraftarlar doğal şekilde yer alsın.
Önemli detaylar:
Yüzü fazla düzenleme
Gözleri büyütme
Çeneyi düzeltme
Cildi aşırı pürüzsüz yapma
Parlak dergi kapağı görünümü verme
Influencer havası katma
Görüntü gerçek bir canlı yayın gibi hissettirmeli:
Hafif bulanık canlı yayın kalitesi
Yayın sıkıştırma gürültüsü
Hafif hareket bulanıklığı
Gerçekçi cilt dokusu
Dağılmış birkaç saç teli
Hafif ter parlaklığı
Kişi rahat şekilde bacak bacak üstüne atmış halde maçı izliyor olsun.
Yüz ifadesi doğal olsun; kameranın farkında gibi ama tam da umursamıyormuş gibi görünsün.
Ana fikir şu:
“Yapay zekâ tarafından yaratılmış biri” değil,
“Canlı yayında kameraya yakalandığı için internette ünlü olmuş sıradan biri” hissi vermesi.”