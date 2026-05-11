AI tribün videosu nasıl yapılır? İşte yazılacak komut

Yapay zeka ile hazırlanan videolar sosyal medyada hızla yayılmaya devam ederken, son dönemin en popüler akımlarından biri de "tribünde maç izleme" videoları oldu.

Kullanıcılar, kendilerini bir stadyumda maç izliyormuş gibi gösteren gerçekçi videolar üretip paylaşmaya başladı.

Özellikle sinematik kamera açıları, tezahürat atmosferi ve gerçekçi yüz ifadeleriyle dikkat çeken bu içerikler kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı.

Trendin büyümesiyle birlikte birçok kişi, bu videoların nasıl yapıldığını ve yapay zekaya hangi komutların yazıldığını araştırmaya başladı.

İŞTE O KOMUT

“Yüklediğin kişinin yüzünü gerçek hayattaki haliyle tamamen koru.

Yapay zekâ işi “yakışıklı/güzel” görünüm verme.



Onun yerine görüntüyü,

“gerçek zamanlı canlı yayında kameraya tesadüfen yakalanmış sıradan bir taraftar”

gibi doğal üret.



Sahne, gerçek bir KBO maçındaki SPOTV yayını hissi vermeli.

Tribünden çekilmiş bir taraftar kamerası açısı kullan.

Etrafında insanlar, bira bardakları, tezahürat malzemeleri ve taraftarlar doğal şekilde yer alsın.



Önemli detaylar:



Yüzü fazla düzenleme

Gözleri büyütme

Çeneyi düzeltme

Cildi aşırı pürüzsüz yapma

Parlak dergi kapağı görünümü verme

Influencer havası katma



Görüntü gerçek bir canlı yayın gibi hissettirmeli:



Hafif bulanık canlı yayın kalitesi

Yayın sıkıştırma gürültüsü

Hafif hareket bulanıklığı

Gerçekçi cilt dokusu

Dağılmış birkaç saç teli

Hafif ter parlaklığı



Kişi rahat şekilde bacak bacak üstüne atmış halde maçı izliyor olsun.

Yüz ifadesi doğal olsun; kameranın farkında gibi ama tam da umursamıyormuş gibi görünsün.



Ana fikir şu:

“Yapay zekâ tarafından yaratılmış biri” değil,

“Canlı yayında kameraya yakalandığı için internette ünlü olmuş sıradan biri” hissi vermesi.”