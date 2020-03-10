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AİHM, Yunanistan hakkında iki başvuruyu işleme aldı

Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı şiddet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı.

AA | 10.03.2020 - 16:15..
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Yunanistan'ın sığınmacılara karşı güç kullanımı tepkilerin odağında...

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan haklarını ihlal eden uygulamalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

İKİ BAŞVURU İŞLEME ALINDI

Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'e başvurularının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan iki başvuru, mahkeme tarafından işleme alınmış ve öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

AİHM, Yunanistan hakkında iki başvuruyu işleme aldı

AİHM, Yunanistan hakkında iki başvuruyu işleme aldı


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