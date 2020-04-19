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Bakan Selçuk: 1000'er liralık ödemeler başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin başladığını duyurdu.

Haber Merkezi |
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Bakan Selçuk: 1000'er liralık ödemeler başladı

Bakan Selçuk: 1000'er liralık ödemeler başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yardımlar sürüyor...

İlk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şunları söyledi:

İLK DESTEK BUGÜN SAĞLANIYOR

"Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2,3 milyon haneye Faz 2 kapsamında 1000 TL nakdi yardım yapıyoruz."

İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hali hazirda Sosyal Yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"1000 TL nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor."

Bakan Selçuk: 1000'er liralık ödemeler başladı

3. FAZ ÖDEMELER İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

3. Faz 1000’er TL ödemeleri için başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz."

Bakan Selçuk, 3. Faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

Bakan Selçuk: 1000'er liralık ödemeler başladı

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