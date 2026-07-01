Aile Danışmanı Fatma Taş, çocuklara kötü örnek olan aileler için yeni bir öneride bulundu

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Ensonhaber sanattan siyasete kadar birçok konuda, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Her alanda birbirinden farklı isimleri ağırlayan Ensonhaber YouTube kanalında program yapan Aile Danışmanı Fatma Taş, önemli detaylar verdi.

Z kuşağının evlenmek istemediğini söyleyen Taş, sosyal medyadaki tehlikeye de dikkati çekti.

"PARA ÜZERİNE KURULAN EVLİLİKLER"

Son zamanlarda para üzerine kurulan evlilikler olduğunu söyleyen Fatma Taş, "Çok üzgünüm. Bir tane hanımefendi bana diyor ki; ne olacak sadece parası olsun diyor. Ben başkasıyla da idare edebilirim sosyal medyada hepsi var diyor." diyerek şaşkınlığını anlattı.

"AİLELER CEZALANDIRILMALI"

Sosyal medyaya yönelen ve çocuklarına da kötü örnek olan aileler hakkında da konuşan Taş, "ailelerin ceza alması" gerektiğini söyledi.

"BİR ŞEYLER YAPILMASI GEREKİYOR"

"Tabii ki medya olmalı ama sınırlar olmalı. Mesela böyle bir şey yapan ailelerin ön planda çökerten, görüntü veren ailelerin cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum.

Onun Instagram'ı kapanmalı, onun işte o bir medyaları kapatılmalı, elinden alınmalı hani bir şeyler yapılması gerekiyor.

"UMUYORUM İYİ BİR HALE EVRİLSİN"

Topluma zarar vermemesi için çıkacak yasayla yani yaş sınırı getirilecek olan yasayla umuyorum dönüşsün. Umuyorum iyi bir hale evrilsin. Ama bu arada çocuklarımız gidiyor yani."