Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalananlara ikinci çocuk için "hibe" müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kredi kullanan genç çiftlere yönelik yeni bir müjde duyurdu.

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, ikinci çocuk sahibi olan çiftlerin kalan kredi borçları tamamen hibe edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulamanın detaylarını paylaşarak mevcut sistemde ilk çocuk için sağlanan desteği hatırlattı.

Buna göre, fondan yararlanan çiftler ilk çocuklarını dünyaya getirdiklerinde 12 aylık taksitleri hibe ediliyor ve kalan borç 12 ay erteleniyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu süreçte ikinci çocuk sahibi olan ailelerin kalan tüm borcu da silinecek.

Bu uygulamayla yeni evli ve fondan kredi kullanan çiftlerin çocuk teşvikiyle birlikte bu yükten kurtarılması öngörülüyor.

AİLE YAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ADIMLAR

Hükümetin nüfus artışını teşvik etmeye yönelik politikaları kapsamında devreye alınan düzenleme, özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Açıklamada, aile kurumunun güçlendirilmesinin toplumsal yapı açısından kritik önemde olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs’ta düzenlenen “Aile ve Nüfus 10 Yılı” programında da aile odaklı politikaların kapsamını genişlettiklerini açıklamıştı.

Bu kapsamda bugüne kadar hayata geçirilen teşvikler şu şekilde;

- Aile ve Gençlik Fonu ilk olarak deprem bölgesinde başlatıldı, ardından tüm Türkiye’ye yayıldı.

- Genç çiftlere sağlanan kredi desteği 150 bin liradan 200-250 bin liraya çıkarıldı.

- Krediler için 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli finansman imkanı sunuldu.

- 1 Ocak 2025 itibarıyla doğum yardımları artırıldı.

- Temmuz 2025’te yarı zamanlı çalışma düzenlemesi yürürlüğe girdi.

- Sosyal konutlarda 3 ve üzeri çocuklu ailelere öncelik tanındı.

- Doğum izni süreleri 24 haftaya çıkarıldı.

- Özel sektörde babalık izni 10 güne yükseltildi.

- Koruyucu ailelere 10 gün izin hakkı getirildi.