taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5946
Euro
6.2081
Altın
1436.15
Borsa
100782.09
Gram Altın
258.436

Aileleri için çobanlık yapan ikizlerden büyük başarı

Mersin'de hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardım etmek için çobanlık yapan 14 yaşındaki ikizler, Silifke Fen Lisesi'ni kazandı.

DHA | 02.08.2019 - 12:56..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Mersin'in Silifke ilçesi 1.800 rakımlı Ayaştürkmenli Mahallesi Çobansini mevkisinde çobanlık yapan ikizlerden Samet Vahapoğlu LGS'de 469, Semih Vahapoğlu ise 449 puan alarak, Silifke Fen Lisesi'ne girmeye hak kazandı.

İlçe merkezindeki Kapızlı Rasim Bozbey Ortaokulu öğrencisi olan ikizler, aldıkları mutlu haberle sevindi.

Aileleri için çobanlık yapan ikizlerden büyük başarı

OKULA GİDEMESELER DE DERSLERİNİ ÇALIŞTILAR

İkizlerden Samet Vahapoğlu, "Yazın dağlarda otlaklara çıkıyoruz, kışın sahil kesiminde yaşıyoruz. Keçileri güderken, ders çalıştık. Çantamızdan kitaplarımız eksik olmadı. Okula gidemediğimiz zamanlarımız oldu ama özel ders almadan, Silifke Fen Lisesi'ni kazandık. Bize her zaman destek olan anne ve babamıza teşekkür ediyoruz. Hem okulumuza devam edeceğiz hem de çobanlık yapacağız." dedi.

Aileleri için çobanlık yapan ikizlerden büyük başarı

İkizler, makine mühendisi olmayı hayal ettiklerini söyledi.

ANNE VE BABA GURURLU

Meryem ve Hüseyin Vahapoğlu çifti de çok mutlu olduklarını söyledi. Çocukları ile gurur duyduklarını ifade eden Vahapoğlu çifti, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirtti.

Aileleri için çobanlık yapan ikizlerden büyük başarı

Aileleri için çobanlık yapan ikizlerden büyük başarı

Aileleri için çobanlık yapan ikizlerden büyük başarı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla'nın villasına jandarma geldi

87
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

122
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

155
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

91
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

73
ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

36
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir