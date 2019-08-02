Aileleri için çobanlık yapan ikizlerden büyük başarı

Mersin'in Silifke ilçesi 1.800 rakımlı Ayaştürkmenli Mahallesi Çobansini mevkisinde çobanlık yapan ikizlerden Samet Vahapoğlu LGS'de 469, Semih Vahapoğlu ise 449 puan alarak, Silifke Fen Lisesi'ne girmeye hak kazandı.

İlçe merkezindeki Kapızlı Rasim Bozbey Ortaokulu öğrencisi olan ikizler, aldıkları mutlu haberle sevindi.

OKULA GİDEMESELER DE DERSLERİNİ ÇALIŞTILAR

İkizlerden Samet Vahapoğlu, "Yazın dağlarda otlaklara çıkıyoruz, kışın sahil kesiminde yaşıyoruz. Keçileri güderken, ders çalıştık. Çantamızdan kitaplarımız eksik olmadı. Okula gidemediğimiz zamanlarımız oldu ama özel ders almadan, Silifke Fen Lisesi'ni kazandık. Bize her zaman destek olan anne ve babamıza teşekkür ediyoruz. Hem okulumuza devam edeceğiz hem de çobanlık yapacağız." dedi.

İkizler, makine mühendisi olmayı hayal ettiklerini söyledi.

ANNE VE BABA GURURLU

Meryem ve Hüseyin Vahapoğlu çifti de çok mutlu olduklarını söyledi. Çocukları ile gurur duyduklarını ifade eden Vahapoğlu çifti, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirtti.