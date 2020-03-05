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Ailesini katleden zanlıya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Bursa'da eşini, 2 çocuğu ve babasını tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 05.03.2020 - 18:09..
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, psikolojik sorunları olan ve ilaç tedavisi gören Hamza Sakin, iftar vakti, bilinmeyen nedenle tabancasını çıkarıp, babası ile çocuklarına kurşun yağdırdı.

Sakin, kaçmaya çalışan eşini de evin önünde yakalayıp, tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı.

AİLESİNİ KATLETTİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hasan, Havva, Rümeysa ve Süleyman Sakin'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

Ailesini katleden zanlıya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

ZANLI TUTUKLANDI

Olayda çok sayıda kurşun sıktığı belirlenen Hamza Sakin, sorgusunun ardından tutuklandı.

Hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ailesini katleden zanlıya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

"BEN OLAYI TASARLAMADIM, ANİDEN GELİŞTİ"

Bugün gerçekleşen duruşma sonucunda karar çıktı. Son sözü sorulan Hamza Sakin, "Ben olayı tasarlamadım. Aniden gelişti. Takdir yüce mahkemenizindir.” dedi.

Sanık avukatı Mustafa Ersin Künbi de Hamza Sakin’in paranoid şizofreni hastası olduğunu savunarak, hastalığın suça etki edip etmediğine dair İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan yeni rapor alınmasını talep etti.

Ailesini katleden zanlıya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti ise dava dosyasında, sanığın paranoid şizofreni olmadığına dair rapor bulunduğunu bildirerek, avukatın talebini kabul etmedi. Ardından da sanık Hamza Sakin’i, 'kasten öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ailesini katleden zanlıya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ailesini katleden zanlıya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ailesini katleden zanlıya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

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