Air France uçağının iniş takımlarından ceset çıktı

Fildişi Sahilleri'ndeki Abidjan şehrinden havalanan Air France'e ait bir uçak, varış noktası olan Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçakta yapılan iniş sonrası rutin kontrollerde, iniş takımlarına sıkışmış 10 yaşında bir çocuğa ait olan ceset bulundu.

Air France trajik olayı doğrularken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

AFRİKA'DAN AVRUPA'YA KAÇIŞ

Son yıllarda Afrika'dan kalkan uçakların iniş takımlarına saklanarak Avrupa'ya gitmeye çalışanların sayısında artış gözleniyor.

BENZER BİR OLAY DA İSTANBUL-LONDRA SEFERİNDE YAŞANMIŞTI

2013'te İstanbul-Londra seferini yapan British Airways uçağının iniş takımlarında 32 yaşındaki grafiker Hikmet Kömür’ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Kömür'ün İngiliz sevgilisine ulaşmayı amaçladığı ortaya çıkmıştı.