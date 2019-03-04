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Airbus, tek kişilik drone taksi üretti

Airbus, dikey olarak kalkıp iniş gerçekleştirebilen ilk drone taksiyi geliştirdi

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 17:03..
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Hava yolu taşımacılığının geleceğine, daha yakından bakmaya ne dersiniz?  Havacılık devi Airbus tarafından hayata geçirilen iddialı bir proje olan 'Vahana', hayalleri gerçeğe dönüştürmek adına ilk aracına kavuştu. Şirket, dikey olarak kalkış ve iniş gerçekleştirebilen tek kişilik pilotsuz drone taksi geliştirdi.

Airbus, tek kişilik drone taksi üretti VİDEO

50 DENEME UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ

Yolcuları en fazla 100 kilometre uzaklığa taşıyabileceği açıklanan bu yolcu uçağı, geçtiğimiz yıl ilk uçuş denemelerini gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yıldan bu yana sürekli geliştirilen drone taksi, toplamda 5 saat süren tam 50 deneme uçuşunu başarılı bir şekilde tamamladı.

Airbus Kentsel Hava Mobilite Sistemleri Başkan Yardımcısı Zach Lovering, bu tip uçakların kısa mesafe şehir taşımacılığında kullanılabileceğini ve elektrikli uçakların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Airbus'un Kentsel Hava Taşımacılığı birimi, Vahana hava taksilerini 2020 yılının ortalarında kullanıma sunmayı planlıyor.

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