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Ajda Pekkan, Bodrum'dan vazgeçti

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, yazları artık Bodrum'da geçirmeyecek.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 07:44..
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Ajda Pekkan, Bodrum'dan vazgeçti

Bodrum müdavimi olan Ajda Pekkan, bu yaz rotasını Ege'nin incisi İzmir'e çeviriyor. Bodrum'un kalabalığından sıkılan Süperstar, daha sakin olan Urla, Alaçatı ve Çeşme'den üç ayrı ev baktı.

18 MİLYON LİRALIK EVİ BEĞENDİ

Ünlü sanatçı, ilk olarak Urla'da 18 milyon liraya yüzme havuzlu, üç katlı ve 6 odalı bir makineyi inceledi. Yeşillikler arasındaki lüks eve hayran kalan Süperstar, Çeşme'de 15 milyon lira ve Alaçatı'da da 11 milyon lira değerinde iki ayrı ev daha baktı

73 yaşındaki sanatçı, evi satın aldığı takdirde tüm yazı gözlerden uzak bir şekilde Urla'da geçirip bol bol stres atacak.

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