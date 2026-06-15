Ajda Pekkan hayranlarına içini döktü: Çok yalnızım

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden olan Süperstar Ajda Pekkan, Ankara'da verdiği konserde duygulandıran itiraflarda bulundu.

"YALNIZIM"

Hayranlarına teşekkür eden Pekkan, kariyerine rağmen yıllardır yalnızlık hissi yaşadığını dile getirerek, "O kadar yalnızım ki… İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Çok güzel göründüğü kadar, bütün bu ışıkların altında bir o kadar yalnızım." itirafında bulundu.

Pekkan, hayranlarının kendisi için ne kadar önemli olduğunu belirterek, "Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum." dedi.