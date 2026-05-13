AJet’ten gençlere müjde: Yüzde 30 indirim başladı

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat etmek isteyen genç yolcular için yeni bir indirim kampanyası başlattı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 12-27 yaş arasındaki yolcular kampanya kapsamında biletlerini yüzde 30 indirimli satın alabilecek.

Gençlere özel hazırlanan kampanya kapsamında indirimli biletler bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı. Kampanya yarın saat 23.59’a kadar devam edecek.

AJet’in mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, 6 Ekim-22 Aralık 2026 tarihleri arasındaki KKTC uçuşlarında kullanılabilecek.

KOLTUK SEÇİMLERİ DE İNDİRİMLİ

Kampanya yalnızca uçak biletleriyle sınırlı kalmadı. Açıklamaya göre tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak yolculara sunulacak.

Öte yandan kampanya kapsamında kabin bagajı hizmeti de 150 TL ücretle satın alınabilecek.