AK Gençlik, Kocaeli'de gövde gösterisi yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kocaeli'de düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" programında gençlerle bir arada.

Program kapsamında birçok sahne şovu sergileniyor.

CENDERE EŞLİĞİNDE KOREOGRAFİLER GÖZ DOLDURDU

Gökhan Kırdır'ın bestelediği Cendere parçası stadyumda çalmaya başladığı anda tribünlerden de koreografiler yükseldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmedildiği koreografinin altında "Mazide kökümüz" ifadeleri yer alırken, hemen yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görseli ve altında "Reise sözümüz" cümlesi kayda geçti.

Erdoğan'ın koreografisinin baktığı yönde ise daha çarpıcı bir detay yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önem verdiği konulardan Savunma Sanayii ürünlerinin yer aldığı başka bir koreografi çalışması daha stadyumda Cendere eşliğinde yükseldi.

Görselde AKINCI, KAAN, ALTAY, TB-2, ANKA ve çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu yer aldı.

STADYUMUN ÜSTÜNDE DRONE ŞOVU

Program kapsamında sergilenen şovlara drone şovu da eklendi.

Kocaeli Stadyumu'nun hemen üstünde havalanan drone'lar, AK Parti logosuyla açılış yaparak sırasıyla Türk bayrağı, AK Parti döneminde yatırımı yapılan köprü, otoyol, havalimanı ve tren hatlarını temsil eden görseller ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti resmedildi.

Drone gösterisinde resmedilen konulardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabını da yazdığı vizyonu olan "Dünya 5'ten Büyüktür" oldu.