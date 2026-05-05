AK Gençlik'ten CHP'nin Star Wars paylaşımına yanıt: Pelerin düştü

CHP Gençlik Kolları'nın 4 Mayıs Dünya Star Wars günü nedeniyle "Güç seninle olsun" başlıklı bir afiş paylaşmıştı.

Afişte rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel sırt sırta tasvir edildi.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI'NDAN "PELERİN DÜŞTÜ" YANITI

AK Parti Gençlik Kolları başkanı Yusuf İbiş'ten CHP Gençlik Kolları'nın bu paylaşımına yanıt geldi.

CHP'nin hazırladığı afişin video halini paylaşan İbiş, paylaşımına "Pelerin düştü" notunu ekledi.

Paylaşımda yer alan videoda Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ellerindeki ışın kılıçlarının enerjisi tükenirken, gözlerinde derin bir endişe yer aldı.

Afişte yer alan "GÜÇ SENİNLE OLSUN" başlığı da eriyerek yok olurken, İmamoğlu ve Özel'in arkasını dönerek pelerinlerini çıkardıkları zaman altından "Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, para kuleleri, yalan ve irtikap" sözcüklerinin çıktığı görüldü.