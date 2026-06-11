AK Parti, A Milli Takım için hazırladığı milli marşı paylaştı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz gün MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Çelik, konuşmasında milli takıma yönelik hazırlanan çalışmaya ilişkin bir açıklama yaptı.

"SİZ HEPİNİZ, BİR TÜRKİYE"

Çelik, şarkının adının "Siz hepiniz, biz Türkiye" olduğunu duyurdu.

Marş ile milli takıma selam gönderdiklerini ifade eden Çelik, yayınlama için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Çelik'in açıklamasının ertesi günü hazırlanan marş AK Parti'nin sosyal medya hesabında yayınlandı.

Eser için hazırlanan özel klipte A Milli Takım futbolcularının sahadaki mücadeleleri, taraftarların tribünlerde oluşturduğu eşsiz atmosfer ve milletçe yaşanan sevinç anları yer aldı.

ESERE İLİŞKİN DETAYLAR

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, aranjörlüğünü ve seslendirmesini Ceyhun Çelik'in gerçekleştirdiği eser; Türk halk müziğinin sevilen türkülerinden "Hadi Gülüm Yandan Yandan"ın, Millî Takım coşkusuna ve tribün atmosferine uygun şekilde yeniden yorumlanmasıyla hazırlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA HAZIRLANDI

Bugün yayınlanan şarkıya ilişkin bir paylaşım da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'dan geldi.

Eserin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandığını belirten Acar, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2026 Dünya Kupası yolunda hazırladığımız bu eseri tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Öte yandan yapılan paylaşım kısa süre içerisinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Defalarca kez yeniden paylaşılan video sosyal medyada viral oldu.