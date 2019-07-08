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AK Parti, Ali Babacan'ı kurucu üyeler listesinden çıkardı

Ali Babacan'ın istifa dilekçesini alan AK Parti, kurucu üyeler listesini anında güncelledi.

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 16:31..
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AK Parti, Ali Babacan'ı kurucu üyeler listesinden çıkardı

Siyaset kulislerinde konuşulanlar doğru çıktı, Ali Babacan istifa dilekçesini AK Parti Genel Merkezi'ne iletti.

AK PARTİ ADINI SİLDİ

Babacan'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından AK Parti de anında harekete geçti.

Partinin resmi internet sitesinde yer alan kurucu üyeler listesi güncellendi.

Ali Babacan'ın adı, kurucu üyeler listesinden silindi.

AK Parti'nin resmi internet sitesindeki kategoride, kurucu üyelerin fotoğrafları ve özgeçmişleri bulunuyor.

YENİ PARTİ GELİYOR

AK Parti'de değişim olduğunu savunan Ali Babacan, uzun süredir yeni bir parti kurma hazırlığındaydı.

Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Babacan, siyasetin tecrübeli isimleriyle görüşüp her fırsatta fikir alışverişi yapıyordu.

LİSTENİN İLK HALİ

AK Parti, Ali Babacan'ı kurucu üyeler listesinden çıkardı

LİSTENİN SON HALİ

AK Parti, Ali Babacan'ı kurucu üyeler listesinden çıkardı

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